夏の上海レゴランド・リゾートは大勢の来園者でごった返していた。ここは中国初のレゴランドであり、世界各地のレゴランドの中で最も規模が大きく、開園するとたちまち文化観光の新しいランドマークになった。上海レゴランド・リゾートの陳潔（チェン・ジエ）社長は、「着工から開園までわずか18カ月だった。建設の過程では、上海政府が提供してくれた全方面での支援を実感し、上海市の質の高いビジネス環境のおかげで、レゴランド