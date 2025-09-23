メジャー通算222勝を誇るドジャースのクレイトン・カーショーが、今季限りでの現役引退を発表した。カーショーがデビューしたのは2008年5月。20歳になったばかりの左腕は、1年目に5勝をマークすると、3年目からの8年連続を含めて今季までシーズン2桁勝利を13度も達成した。これまで最優秀防御率に4度、最多勝と最多奪三振にそれぞれ3度ずつ輝き、2011年には投手三冠を達成。有資格1年目での米国殿堂入りはまず間違いない。ド