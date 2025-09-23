リバプールの遠藤航は、ここ３試合連続で出番なしに終わった。後半アディショナルタイムまで０−０だったバーンリー戦を除けば、逃げ切りの展開だったにもかかわらずだ。今季の出場時間はまだ33分間。大型補強の影響もあり、昨シーズンよりも出番は減っている印象だ。そんななか、現地23日に開催される２部サウサンプトンとのカラバオカップ３回戦でスタメンを提言したのが、リバプールの専門サイト『ROUSING THE KOP』だ。