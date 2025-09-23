タレントのマツコ・デラックス（52）が22日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、50メートル走は速かったと明かした。どんな陸上競技が好きか？と聞かれたマツコは、見るのは「どっちかっていうと長距離が好き。競歩好きなんですよ」と語った。また、株式トレーダーでタレントの若林史江から「走れるの？」と聞かれると「私ね、結構走れるの」と言い「凄いの。私、意外と50メートル走速いのよ」と明かし