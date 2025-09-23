【ニューヨーク共同】米ウォルト・ディズニーは22日、傘下のABCテレビで人気コメディアンの深夜トーク番組を23日に再開させると発表した。保守系活動家射殺事件を巡る発言を理由に休止したが、言論の自由の弾圧と批判を浴びていた。