米大リーグが２２日（日本時間２３日）、先週（１５日から２１日）の週間ＭＶＰを発表。ア・リーグはレイズのＹ・ディアス内野手、ナ・リーグはブレーブスのＭ・オルソン内野手が選ばれた。ともに初選出。３４歳のディアスは２２打数１３安打の打率５割９分１厘、ＯＢＰ・７１０、長打率・８１８。オルソンは打率４割３本塁打１０打点を記録した。５本塁打１２打点、長打率１・０００を記録した。