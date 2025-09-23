女優の吉岡里帆（32歳）が、9月21日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。“プチ贅沢”なことについて語った。吉岡里帆に対して、リスナーから“プチ贅沢”なことは何かとたずねる質問メールがあり、吉岡は「私は、ちょっと良いフルーツを買う」と回答。吉岡は続けて「毎日でもフルーツを食べたい、みたいな人なので、ちょっと良いフルーツが冷蔵庫にある、というだけでもう何か癒やされるので、それ