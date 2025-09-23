佐々木朗希（c）SANKEI ドジャースの佐々木朗希投手（23）が21日（日本時間22日）、傘下3Aオクラホマシティの試合でリリーフとして今季2度目の登板を果たした。 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 6番手として6回からマウンドに立ち、打者3人に対してわずか13球で無失点、無安打、1奪三振の完璧な内容。最速は97.9マイル（約157.6キロ）を計測し、