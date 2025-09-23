TikTok（ティックトック）のロゴと米中両国の国旗（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は22日、中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」の米国事業が米国の合弁事業体に移管されると明らかにした。米IT大手オラクルなどがこの連合に参加し、米政府は株式を保有しない。トランプ大統領が今週後半、取引を承認する大統領令に署名する。ホワイトハウス高官によると、米国事業の評価額は数十億ドル（数千