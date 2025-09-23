秋の全国交通安全運動でフリーアナウンサーの阿部華也子さんが交通安全を呼びかけました。フリーアナウンサー・阿部華也子さん：反射材で事故をなくそう！出発進行！22日、神奈川県警の多摩警察署で1日警察署長を務めた阿部華也子さん。暗くなる時間が早まるこの季節に向け、JR登戸駅で子供たちなどに反射材を配り、交通安全を呼びかけました。