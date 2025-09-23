法定利息のおよそ10倍の金利で金を貸し付ける契約をしたとして、職業不詳の41歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、埼玉県に住む職業不詳・浅野陽気容疑者(41)です。浅野容疑者は中村区内の施設で9月16日、会社役員の男性(44)に現金35万円を貸し付ける際に、法定利息のおよそ10倍にあたる15万円の利息を受け取る契約をした疑いが持たれています。警察によりますと、浅野容疑者は「事業資金困っていませんか」などと男