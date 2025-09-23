うずのくに南あわじは10月19日に、同社の運営する「道の駅うずしお」（兵庫県南あわじ市）をリニューアルオープンした。●「うず坊」を巡りながら見つけよう！今回の「道の駅うずしお」のリニューアルは、鳴門岬駐車場うずまちテラスでの約2年間の仮営業期間を経て、建物から内装に至るまで一新されている。新たなコンセプトは「巡る」で、潮の流れ、季節、人との出会いそんな巡りの楽しさを感じられる道の駅を目指す。施設