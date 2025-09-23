ヒロミ、ナインティナインがMCを務める日本テレビ系・秋のグルメ企画の祭典「THEグルメDAY」3時間スペシャルを、本日9月23日（火・祝）よる8時から（一部地域で7時54分から）放送！日本テレビを代表するグルメ企画が、番組の垣根を越えて、史上初のスペシャルコラボ！スタジオには各番組の豪華出演者や「オモウマい店」の店主ら20名以上が登場する。放送に先立ち、企画内容を紹介！まずは「オモウマい店×有吉ゼミ」。「有吉ゼミ」