「リモワ（RIMOWA）」が、初のレザーバッグコレクション「Groove Collection」を発売した。リモワの全店舗および公式オンラインストアで取り扱っている。 【画像をもっと見る】 Groove Collectiongは、「モビリティと高いデザイン性の追求」というブランドの理念に基づき、ブランドのアイコン「グルーヴ デザイン」を再解釈。既存のアイテムより細かくデザインしたグルーヴ（溝）、メゾンのロゴを刻印したレリーフ、リベットで