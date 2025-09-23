バレーボール女子日本代表の主将・石川真佑（25＝ノバラ）が22日、自身のインスタグラムを更新。親友のモデルでフルート奏者のCocomi（24）との2ショット写真を投稿した。石川は「お揃い増えたぁたくさん被るもんねーー」とつづり、2人で色違いのキャップを被った2ショットなどを投稿した。また、12日にCocomiが「に、似てきた!?」とつづったのに反応。ストーリーズで「やっぱり似てきた、、!?!?また会えるまで頑張るよ