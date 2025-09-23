今夜9月23日24時15分放送のバラエティー番組『タイムレスマン』（フジテレビほか）は、timeleszが、漫才コンビ・紅しょうがの熊元プロレスと稲田美紀、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子と金子きょんちぃをゲストに迎え、おなじみの番組オリジナル競技「立道（たてどう）」で真剣勝負を繰り広げる。【写真】timeleszが女性芸人たちと「立道」真剣勝負！本番組は、timelesz待望の地上波初バラエティー。「とにかく何事にも