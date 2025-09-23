俳優の岡田将生が22日、自身のインスタグラムを更新し、かつて出演したドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』（カンテレ・フジテレビ系）の共演者の名前が記された“豪華すぎるのし”を公開した。【写真】これは豪華！岡田将生がもらったのし岡田は昨年11月、女優の高畑充希との結婚を発表。高畑は現在第1子を妊娠中だ。岡田はこの日、「松たか子」、「松田龍平」、「角田晃広」と手書きで記された連名ののしの写真を公開。