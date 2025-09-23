◆東京六大学野球秋季リーグ戦第２週第３日▽立大２―０法大（２２日・神宮）立大が法大に完封勝ち。２勝１敗で今季初の勝ち点を挙げた。０―０の８回に２番の小林隼翔遊撃手（２年）が今季２号、通算６号の決勝２ラン。先発した竹中勇登投手（４年）が８回９安打無失点で今季初勝利をマークした。打った瞬間、本塁打を確信した。０―０の８回２死二塁。小林隼翔は１ボールからの２球目、直球を強振。打球は左翼席に着弾した。