――テレビ局の社内弁護士から記者職に、というのは珍しいですね。【画像】映画『揺さぶられる正義』の特別カットを一気に見る高校1年生の時に阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件があって、ジャーナリストや社会学者に関心を持ちました。また、当時は薬害エイズ事件やロス疑惑の裁判などもあって、困っている人々を助け、権力と闘う弁護士の姿を見て、漠然と憧れを抱いていました。大学4年生になって、周りが就職活動を始める中