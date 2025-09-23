〈「やったことのない役を考えると、もう着ぐるみくらいしかないんだよ」オダギリジョー（監督・出演）×麻生久美子（出演）『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』対談〉から続く映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』で脚本・監督・編集・出演を務めたオダギリジョーと、ドラマ版から引き続きの出演となる麻生久美子の対談後編。ドラマ「時効警察」の名コンビで、長年の友人でもあるふたりが、映画