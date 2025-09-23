広島の新井貴浩監督（４８）が２２日、右肩炎症のためリハビリ調整中の森下暢仁投手（２８）が今季中に登板しないことを明らかにした。自身初の開幕投手を務めた右腕だが、６勝１４敗でシーズンを終えることになった。患部の状態は「そこまでシリアスなものではない」と言うが、首脳陣は無理をさせない判断に至った。チームを背負う気概で腕を振ってきた男はリベンジの機会を迎えないまま、シーズンからフェードアウトしていく