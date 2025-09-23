ザ・ドリフターズの2時間特番『ドリフの祭典！爆笑ドリビア大放出SP』が、フジテレビ系で23日午後7時から放送される。番組には大悟（千鳥）も出演。志村けんさんとは、生前、日によっては２回も飲むなど“週に８回”ペースで飲みに行き、志村さんが亡き後にはその愛車を購入するなど、深い絆も有名な大悟に今回番組スタッフが改めてインタビュー。志村とのコントづくりの思い出を語る。【写真】ドリフ名作コントのセットや小物を