ウズベキスタン航空は、ボーイング787-9型機を最大22機導入する。内訳は確定発注が14機、オプションが8機。同社として過去最大の発注で、中央アジアの航空ハブとしての地位を強化し、グローバルな接続性をさらに向上させる。すでにボーイング787-8型機を保有し、ヨーロッパやアジア、アメリカ路線に投入している。ボーイング787-9型機の導入により輸送能力を向上させるほか、航続距離の延長により、さらなる長距離路線の拡大を視野