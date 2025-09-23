ディアンズの成長は目を見張るものがあった(C)産経新聞社2025年パシフィックネーションズカップ決勝はラグビー日本代表（世界ランク13位、以下ジャパン）とフィジー代表（同9位）との間で、アメリカ・ユタ州で現地時間の9月20日に行われ、ジャパンは27-33で敗れて昨年に引き続き準優勝で大会を終えた。フィジーの優勝は3年連続で通算8回目。ジャパンはフィジーに3連敗となり、通算成績はジャパンの4勝17敗となった。【動画】62-2