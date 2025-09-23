楽天モバイルは、ノキアソリューションズ＆ネットワークス製の高密度波長分割多重（DWDM）光伝送装置向け遠隔省電力機能を、楽天モバイルの4G・5G商用モバイルネットワークに本格導入した。同機能を本格導入するのは、アジア太平洋地域で初めてという。 同機能は、ネットワークの省電力化と運用効率の向上を目的に、楽天モバイルからの用件を取り込み、ノキアが開発したもので、光伝送装置に搭載