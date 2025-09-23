サッカー界最高の個人賞であるバロンドール。現地22日にパリで2025年度のバロンドール授与式が行われ、各種受賞者はこのようになった。・男子バロンドールウスマヌ・デンベレ（PSG）・女子バロンドールアイタナ・ボンマティ（バルセロナ女子）・男子年間最優秀監督賞ルイス・エンリケ（PSG）・女子年間最優秀監督賞サリナ・ウィーグマン（イングランド女子代表）・コパ・トロフィー（21歳以下対象の若手版バロンドール）ラミン・ヤ