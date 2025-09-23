フランスは22日、パレスチナを正式に国家として承認すると宣言しました。フランス・マクロン大統領：イスラエルとパレスチナの人々の平和のため、フランスはパレスチナ国家承認を宣言する。ニューヨークの国連本部で22日にパレスチナ問題の解決に向けた国際会議が開かれ、議長を務めるフランスのマクロン大統領は「ガザでの戦争の継続を正当化するものは何もない」と強調したうえで「イスラエルとパレスチナの間の平和に対して歴史