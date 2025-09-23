日本ハムの新人・山県秀内野手（２３）がシーズン最終盤に差し掛かる中、「打撃開眼」の予感を漂わせている。早大学院、早大卒で特技がピアノというドラフト５位の秀才ルーキーは、鉄壁な守備を武器にプロ入り。今季前半は守備要員として出場機会を増やしてきた。だが、シーズン終盤に差し掛かる８月下旬頃から急激に打力が向上。今月９日のソフトバンク戦（エスコン）で相手先発・モイネロから２打席連続本塁打を放つと、２０