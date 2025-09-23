アメリカ・ニューヨークで、パレスチナ問題の解決に向けた国際会議が行われています。日本時間23日午前4時ごろから国連本部で会議は始まり、冒頭、フランスのマクロン大統領がパレスチナの国家承認を宣言しました。フランスマクロン大統領「私は本日、フランスがパレスチナを国家として承認することを宣言する。まさに国家承認こそがイスラエルに平和をもたらす。唯一の解決策であると確信している」また、パレスチナ自治政府の