◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3-2阪神(22日、神宮球場)阪神に勝利したヤクルト・高津臣吾監督が試合後コメントしました。ヤクルト加入後2度目の先発登板となった青柳晃洋投手は、佐藤輝明選手に2回に先制弾を浴び、4回にも四球を出した直後に前川右京選手のタイムリーを浴び失点。それでも5回2失点と試合をつくりました。今日の投球を振り返り、「先週の広島戦よりはボールをコントロールできたかなと思うんですけど、もっと打ち