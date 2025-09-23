22日告示された自民党の総裁選挙には5人が立候補し、最初の演説会に臨みました。候補者による演説会は22日午後に党本部で開かれ、5人は物価高対策など自身の政策を訴えました。総裁選告示を受けた立憲民主党など野党幹部の反応です。立憲民主党・安住幹事長：別にどなたがなっても逆に言えばそんなに変わらなくて、顔が代わっただけということになる可能性が高いということじゃないですか。立憲の安住幹事長は5人の候補者について