パ・リーグの新人王争いが混迷の度を深めている。野手の候補者はほぼこの大卒ルーキー３選手に絞られている。１４日の楽天戦でロッテ・西川史礁外野手（２２）が１２球団の新人最速で１００安打に到達。続いて楽天・宗山塁内野手（２２）が１７日の日本ハム戦でこの大台をクリア。西武・渡部聖弥外野手（２３）は２１日の楽天戦で８度目の猛打賞を記録し９９安打。１００安打に王手を懸けている。西川は６月以降の?追い込み?