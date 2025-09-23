22日告示された自民党の総裁選挙には5人が立候補し、最初の演説会に臨みました。候補者による演説会は22日午後に党本部で開かれ、5人は物価高対策など自身の政策を訴えました。小林鷹之元経済安保相：中間層や現役世代をしっかりと後押ししていく税制改革を行います。そして、それまでの間は上限を設けつつ、いわゆる定率減税を実施します。茂木敏充前幹事長：地方が地域ごとの課題ニーズに応じて自由に使える生活支援特別地方交付