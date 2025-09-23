9月25日から28日までの4日間にわたり、ゲーム業界有数の見本市「東京ゲームショウ2025」が開催される。今年で29周年を迎える東京ゲームショウは、世界でも有数の規模を誇るゲームイベントだ。今回の東京ゲームショウ2025は、出展社数、ブース数ともに過去最大となった昨年を上回る規模で開催される見込みだ。20年以上にわたり開催されてきた世界最大のゲーム見本市「E3」が2023年に終了したこともあって、東京ゲームショウの注目度