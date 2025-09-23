女優の山本美月の万博ショットが話題となっている。２３日までにインスタグラムを更新し、「先日の万博で、疲労している所を友達が撮ってくれてた。抱いているミャクミャクは、子です」とつづって、大屋根リングの下で帽子を被りサングラスをかけ休憩している姿をアップした。この投稿には「ミャク子ええ感じ」「美月ママ」「子供ちゃん大きいな〜」「ミャクミャクくじの一等かと」などの声が寄せられている。