YouTuberのヒカル（34）が妻・進撃のノア（30）とともに“オープンマリッジ宣言”をしたことが大きな波紋を呼んでいる。登録者数が20万人以上減るなど、影響は深刻だ。オープンマリッジという関係性は、日本社会で成立するのだろうか。成婚率80％を誇る結婚相談所「ナレソメ予備校」を運営する婚活のプロ・勝倉千尋氏に見解を伺った。炎上の背景にある、ファンの「裏切られ感」ヒカルは5月31日、実業家・インフルエンサーの妻・進