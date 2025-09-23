新横浜駅から徒歩6分の場所に｢青森サーモン」をメインに使った｢水産酒場 サーモン部」が2025年9月8日にオープン。約60種あるメニューのうち約7割がサーモン料理というユニークな専門店。サーモンの刺身だけでも酢味噌がけ、酢〆、炙り…と、味わいや調理法のバリエーションも豊富。サーモンの頭｢氷頭」といった珍しいおつまみまであり、つい”サーモン沼”にハマって