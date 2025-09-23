プロ野球セ・リーグは22日、1試合が行われました。6位ヤクルトは本拠地で阪神との今季最後の対戦。古巣登板となった青柳晃洋投手は阪神の佐藤輝明選手に39号ソロを浴びますが、5回まで2失点の内容。打線は5回、才木浩人投手から失策も絡め2点を奪い、追いつくと、同点の8回にはオスナ選手がドリス投手から決勝の14号ソロを放ち、逆転勝利を飾りました。ヤクルトは首位阪神に連勝で5位広島に4ゲーム差へと迫っています。敗れた阪神