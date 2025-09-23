プロ野球パ・リーグは22日、各地で2試合が行われました。首位を2.5ゲーム差で追う2位日本ハムは、6位ロッテと対戦。先発マウンドにあがったのは自身初の中4日での起用に応えた伊藤大海投手でした。しかし2回、先頭で打席に迎えたソト選手の先制ソロを浴びると、その後も連打を浴び失点。以降は状態を持ち直すも、日本ハム打線も対するロッテ先発・河村説人投手の前に快音ならず、完封負けを喫しました。首位ソフトバンクは、3位オ