大津が6回を3安打無失点に封じ、自身の連続無失点を24イニングに伸ばした。序盤から緩急を駆使し、四回までパーフェクト投球。「負けられない試合で、絶対に点を与えないという気持ちだけ」。先頭の頓宮に初安打の二塁打を許した五回も後続を断ち、六回2死一、三塁では太田をカットボールで右飛に打ち取ってほえるなど、気迫に満ちた97球だった。