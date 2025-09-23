陸上自衛隊佐賀駐屯地は、輸送機オスプレイの初めての夜間飛行訓練を、29日から実施すると発表した。同駐屯地によると、開始時間は未定だが、午後8時には終了予定。同日が悪天候だった場合などは、30日を予備日としている。