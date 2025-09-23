不調に陥っていたサッカーJ2の大分トリニータが、13試合ぶりの白星を挙げた。第30節の20日、大分市の本拠地クラサスドーム大分で、レノファ山口FCに1−0で勝利。5月31日のヴァンフォーレ甲府戦以来の勝ち点3となった。試合前、17位だった大分にとって、18位でJ3への自動降格圏にいる山口との戦いは、残留争いの今後を占う「大一番」。約1万7千人の観客の前で結果を残した。前半、グレイソン選手（28）がペナルティーキック（PK