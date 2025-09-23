未来を担う子どもたちの学ぶ力は、私たちの社会の安定や経済成長の持続にとって、大切な基礎と言える。小中学生の学力に関する文部科学省の複数の調査で、気がかりな傾向がいくつか浮かんでいる。学校や教育行政はもちろん、家庭でも原因を分析して対策を考えたい。一つ目は、学力の経年変化の把握を目的とした全国調査の2024年度の結果である。24年5〜6月に小学校1200校の6年生、中学校1500校の3年生を対象に実施された。