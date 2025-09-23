陸上自衛隊相浦駐屯地は22日、長崎県佐世保市内の民間施設に侵入したとして、第2水陸機動連隊の20代陸士長3人、10代陸士の計4人を停職の懲戒処分とした。停職日数は過去に処分歴がある陸士長のみ6日で、他は4日。駐屯地によると4人は3月15日、現在は使われていない無施錠の施設内でバーベキューをした。いずれも依願退職の予定。