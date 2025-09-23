来年1月22日告示、2月8日投開票の知事選を巡り、長崎県内の若手経営者有志が22日、大石賢吾知事（43）に出馬を要請した。大石氏は報道陣の取材に「要請を重く受け止める。慎重に検討したい」と述べた。要請したのは20〜40代の経営者でつくる「長崎県の飛躍を考える若手経営者の会」。会代表でIT企業の代表を務める山口知宏氏は要請後の記者会見で、知事が進めるスタートアップ支援などを例に「しがらみに左右されず、行動する