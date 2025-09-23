長崎県雲仙市国見町の武家屋敷街の面影を残すエリア「神代小路（こうじろくうじ）」で、夜の散策を楽しむ「灯（あか）りフェスタ」が開かれている。10月7日まで。藩政時代、一帯は佐賀藩の飛び地で神代鍋島家が治めた。領主の居所だった陣屋跡に立つ鍋島邸では、住民が手作りした竹灯籠約200点が夜の庭園や建物、長屋門、石塀を照らし、幻想的な雰囲気を醸し出す。陣屋跡を中心に家臣らの屋敷地から成る神代小路は、17世紀後