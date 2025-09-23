佐賀県唐津市は22日、住民基本台帳を管理するシステムに障害が発生したと発表した。サーバーに接続している装置の故障が原因。午前8時半ごろから午前11時15分ごろまで、マイナンバーカードの交付や更新、カードを使った転出・転入の手続きができなくなり、71人が復旧後に再度来庁するなどの影響を受けたという。