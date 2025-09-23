佐賀県太良町特産のワタリガニ「竹崎カニ」の豊漁を祈り、有明海の恵みに感謝する「蟹（かに）供養」が22日、同町大浦の竹崎観世音寺であった。観光客や宿泊客にカニ料理を提供している同町竹崎かに旅館組合の関係者などが参列。今年で50回目となる節目を記念して餅まきも行われた。供養祭では祭壇に生きたカニを供え、今季の豊漁や商売繁盛などを祈願。その後は港に移動し、坂口和宏組合長（46）、永淵孝幸町長らが漁船からカ