防衛省は本年度3回目となる補助金配分を公表した。佐賀市の二つの公民館改修工事について、本年度分の事業費計約3億300万円のうち1億1800万円が対象になる。佐賀駐屯地の開設に伴う補助金で、同市への適用は3例目。市によると、駐屯地に近い東与賀公民館（東与賀町）と諸富町公民館（諸富町）の整備が対象。それぞれ来年度までの2カ年計画で総事業費は計約7億7300万円。このうち同省からの補助率は75％を見込む。両公民館へ