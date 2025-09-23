佐賀県鳥栖市の鉄道文化を次世代に継承しようと、JR鳥栖駅構内の南側地下通路で鉄道写真展「よみがえる鉄道のまち鳥栖」が開かれている。元国鉄職員の原英機さん（82）が昭和40年代に撮影したモノクロ写真16点が並び、原さんは「鳥栖が『鉄道のまち』だと知らない人が多い。写真を見て、鳥栖をもっと盛り上げてもらいたい」と語った。来年3月まで作品を入れ替えながら展示する。明治時代に開設された鳥栖駅は長崎線と鹿児島